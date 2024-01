Moviola Juve Sassuolo | l’episodio chiave del match

Questi i principali episodi da. All'8' Lirola stende in area Miretti lanciato a rete, ... Al 53' contrasto in area del Frosinone per un contatto tra Gatti e Lusuardi, il difensore della...Frosinone Coppa Italia: tutti gli episodi chiave del match valevole per i quarti di Finale della competizione Laha ospitato il Frosinone nel match valido per i quarti della Coppa ...Alle 20.45 fischio d'inizio della gara che chiude la ventesima giornata di campionato, allo Juventus Stadium tra i bianconeri e il Sassuolo. La squadra di Allegri vuole approfittare per ...FELIPE ANDERSON ASTON VILLA LAZIO- Felipe Anderson non è mai stato così lontano dalla Lazio, arriva un interessamento anche dalla Premier ...