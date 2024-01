Mourinho-Roma e quella favola simile del ‘Mago’ Herrera | un trofeo e mai in top 4 Ma Josè ha fatto di più

Leggi su sportface

(Di martedì 16 gennaio 2024) Un copione che sembra tanto un remake, con qualche tocco di stile unico di uno sceneggiatore che non sarà mai banale. L’avventura dialla, terminata con l’esonero questa mattina, rischia di essere tantodi Helenioin giallorosso. Entrambi vincenti (e Special) all’Inter. Entrambi accolti in pompa magna dalla passione sconfinata della piazza giallorossa. Entrambi capaci di vincere unal primo anno che sembrava il preludio per nuove feste. Poi l’esonero alla terza stagione, quando il rendimento sul campo non rispecchiava più le aspettative della piazza.in realtà tornò sulla panchina anche dopo il turbolento licenziamento e ci rimase altri due anni. Difficile immaginare lo stesso per ...