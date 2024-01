Mourinho-Roma | è divorzio | esonerato lo Special One

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 16 gennaio 2024), 16 gennaio 2024 – Josènon è più l’allenatore della. La società giallorossa lo ha comunicato, a sorpresa, con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale: “Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato” si legge, sottolineando come la decisione abbia “effetto immediato”. LoOne, dunque, paga la sconfitta con il Milan, evidentemente giudicato dai Friedkin come la punta dell’iceberg di una stagione, per ora, insufficiente. Confermate così le indiscrezioni girate nella giornata di ieri, riguardo un suo possibile esonero. La tifoseria sui social, per ora, è spaccato. C’è chi è soddisfatto della decisione e chi invece la sta fortemente contestando. La proprietà Friedkin è arrivata al suo primo ...