UFFICIALE – Mourinho esonerato : non è più l’allenatore della Roma José Mourinho non è più l’allenatore della Roma . Questa la nota UFFICIALE ... (forzazzurri)

Terremoto in casa Roma . Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia nel derby con la Lazio e la sconfitta in campionato contro il Milan, il club ... (today)

... con Dan Friedkin che prende un aereo per incontrare di persona Josée con un comunicato '... Anche in virtù di un monte ingaggi che è il terzo della Serie A , e chetrova riscontro nella ...Fabrizio Biasinha dubbi e si schiera dalla parte di Josè. Il giornalista sportivo ha espresso la sua opionione sul personale canale twitter difendendo a spada tratta l'eroe del Triplete ai tempi dell'...Il club giallorosso ha annunciato che l’allenatore portoghese e i suoi collaboratori tecnici lasceranno la squadra con effetto immediato. Domenica scorsa la sconfitta contro il Milan per 3-1 a San ...Roma, 16 gen. (askanews) - Mourinho non è più l'allenatore della Roma. Il tecnico portoghese è stato esonerato dal club della capitale dopo ...