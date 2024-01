Mourinho licenziato dalla Roma | quanto costerà ai Friedkin il flop dello Special One e la disastrosa media punti

L'addio dialla Roma, con il portoghesedi prima mattina e con lo stupore di tutta la piazza giallorossa, ha scatenato le reazioni dei tifosi che vedevano nello Special One l'unica certezza e ...esonerato", titola As in Spagna mentre Mundo Deportivo e Marca titolano: 'dalla Roma". In Portogallo O Jogo titola: 'Ufficiale, la Roma annuncia l'addio di Josè...ROMA – È terminata questa mattina, con una comunicazione che era nell’aria, l’avventura di José Mourinho all’ombra del Colosseo. Lo “Special One” non è più l’allenatore della Roma: il club ha deciso ...Le previsioni dell'ex calciatore Antonio Cassano si rivelano corrette: l'esonero di Mourinho ufficializzato dalla Roma.