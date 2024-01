Mourinho | l’esonero e il messaggio di Dybala | “Speriamo di rivederci”

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Adnkronos) – Paulosaluta Josédopodell’allenatore della Roma e invia allo Special One unche lascia aperto uno spiraglio per il futuro e contemporaneamente alimenta qualche dubbio sul futuro dell’attaccante argentino. “Grazie mister! Grazie di tutto”, esordiscenel. “Lavorare con te è stato un piacere enorme. Grazie dei tuoi consigli e ogni parola che mi hai dato. Auguro tutto il meglio a te e il tuo staff. Spero che ci rivedremo presto!”, conclude l’ex attaccante della Juventus.è approdato a Roma nell’estate 2022 proprio ‘per’. Il pressing dell’allenatore portoghese è stato decisivo per convincere l’argentino, libero sul mercato dopo la scadenza del contratto con la Juventus, ...

