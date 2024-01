Mourinho lascia Trigoria in lacrime | l’ultimo saluto ai tifosi della Roma – VIDEO

(Di martedì 16 gennaio 2024) Sono le ore 13 quando Josèper l’ultima volta. A bordo di un’auto grigia, l’ormai ex allenatoresaluta il drappello die giornalisti presenti all’esterno del centro sportivo giallorosso. Mou abbassa il finestrino per dire “grazie” e il viso tradisce l’emozione e laper l’addio. I presenti gli tributano un ultimo coro, mentre la vettura con a bordo il portoghese si allontana. Sono i fotogrammi finalistoria d’amore trae inisti, interrotta bruscamente dal comunicato con cui i Friedkin questa mattina hanno annunciato l’esonero dell’allenatore.è già diventata il territorio di Daniele De Rossi, che torna a casa dopo 4 anni. ...

Una giornata caotica per la società giallorossa che ha mandato via il tecnico portoghese e scelto il nuovo allenatore, ma alcuni tifosi sono in ... (notizie)

Una giornata caotica per la società giallorossa che ha mandato via il tecnico portoghese e scelto il nuovo allenatore, ma alcuni tifosi sono in ... (notizie)

Josè Mourinho ha lascia to il centro sportivo di Trigoria – in lacrime – dopo l’annuncio dell’esonero arrivato in mattinata. Lo Special one si è ... ()

L'esonero di José, che da oggi non è più l'allenatore della Roma, spiazza la 'curva Sud' in Parlamento. A prescindere dall'appartenenza politica, il siluramento dello Special Oneperplessi i tifosi tra ...L'esonero di José, che da oggi non è più l'allenatore della Roma, spiazza la 'curva Sud' in Parlamento. A prescindere dall'appartenenza politica, il siluramento dello Special Oneperplessi i tifosi tra ..."Grazie a voi per questi due anni". Le parole di José Mourinho nel lasciare Trigoria a bordo della sua auto. Il tecnico, esonerato questa mattina dalla Roma, ha ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...