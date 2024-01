Mourinho lascia Trigoria in lacrime | l’ultimo atto della storia d’amore con Roma – VIDEO

Josè Mourinho ha lascia to il centro sportivo di Trigoria – in lacrime – dopo l’annuncio dell’esonero arrivato in mattinata. Lo Special one si è ... (ilfattoquotidiano)

Josè Mourinho ha lascia to il centro sportivo di Trigoria – in lacrime – dopo l’annuncio dell’esonero arrivato in mattinata. Lo Special one si è ... ()

Jose' Mourinho ha lascia to il centro sportivo di Trigoria dopo l'annuncio dell'esonero arrivato in mattinata. Lo special one si e' fermato a ... ()

... i Friedkin devono anche sistemare il tassello del direttore sportivo, Thiago Pinto. Il ... Ma non solo,e la Roma erano al capolinea già da tempo, con l'allenatore portoghese sempre ...Jose'ha lasciato il centro sportivo di Trigoria dopo l'annuncio dell'esonero arrivato in mattinata. Lo special one si e' fermato a ringraziare i tifosi presenti all'esterno del centro sportivo ...L'esonero di José Mourinho, che da oggi non è più l'allenatore della Roma, spiazza la 'curva Sud' in Parlamento. A prescindere dall'appartenenza politica, il siluramento dello Special One lascia ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...