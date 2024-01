Mourinho lascia Trigoria in lacrime | i tifosi lo fermano | “Tirana è per sempre” E lui li ringrazia – Video

(Di martedì 16 gennaio 2024) Josèhato il centro sportivo di– in– dopo l’annuncio dell’esonero arrivato in mattinata. Lo Special one si è fermato are ipresenti all’esterno del centro sportivo giallorosso. “Grazie. Ti vogliamo bene Mister,è per” hanno urlato iintonando cori per l’ormai ex allenatore e ricordando la vittoria nella Conference League. Al posto di, esonerato, arriverà l’ex centrocampista dei giallorossi Daniele De Rossi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

L'esonero di José, che da oggi non è più l'allenatore della Roma, spiazza la 'curva Sud' in Parlamento. A prescindere dall'appartenenza politica, il siluramento dello Special Oneperplessi i tifosi tra ..."Grazie a voi per questi due anni". Le parole di José Mourinho nel lasciare Trigoria a bordo della sua auto. Il tecnico, esonerato questa mattina dalla Roma, ha ...