Mourinho l' amore per la Roma fino alla fine | ecco la foto sul suo telefono

" Voglio restare alla Roma , se andassi via non sarebbe per mia decisione". Quando un allenatore di 61 anni a gennaio, e quindi ancora giovane, uno ... (247.libero)

Sono le ore 13 quando Josè Mourinho lascia Trigoria per l’ultima volta. A bordo di un’auto grigia, l’ormai ex allenatore della Roma saluta il ... (ilfattoquotidiano)

Roma, 16 gen (Adnkronos) - "In bocca al lupo a De Rossi, perché alla fine è sempre l'amore che ci frega a noi tifosi. L'amore per la squadra del suo ... (liberoquotidiano)

ROMA - Sguardo teso per Joséal momento di lasciare Trigoria dopo il clamoroso esonero deciso dalla Roma , probabilmente ... Undivenuto presto viscerale quello tra lo 'Special One' e i ......come tifoso' nel vedere l'ex capitano giallorosso alla guida della Roma dopo l'esonero di, ... spazio simile ad un teatro: 'Proprio il teatro, è il mio vero. Sono figlio di autori - ha ...Vincent Candela approvo Daniele De Rossi nuovo allenatore della Roma al posto dell’esonerato Mourinho. Ai microfoni di Fanpage l’ex terzino giallorosso e grande amico di De Rossi ha spiegato: “Gli ho ...Lasciando Trigoria in auto dopo l'esonero lo 'Special One' ha mostrato ancora una volta il suo attaccamento ai colori giallorossi: i dettagli ...