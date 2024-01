Mourinho | il tecnico lascia Trigoria I tifosi | ' Tirana e' per sempre

Ma non solo,e la Roma erano al capolinea già da tempo, con l'allenatore portoghese sempre a metterci la faccia, ma forse non più convintamente come in passato. Ildi Setùbal ...Jose'ha lasciato il centro sportivo di Trigoria dopo l'annuncio dell'esonero arrivato in mattinata. Lo special one si e' fermato a ringraziare i tifosi presenti all'esterno del centro sportivo ...Jose' Mourinho ha lasciato il centro sportivo di Trigoria dopo l'annuncio dell'esonero arrivato in mattinata. Lo special one si e' fermato ...(ANSA) - ROMA, 16 GEN - 'Penso che queste società americane lavorino senza rispettare le persone con cui collaborano. Lo abbiamo visto al Milan ...