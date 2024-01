Mourinho | esonero spiazza il tifo in Parlamento | “Roma ci metta la faccia”

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Adnkronos) – L'di José, che da oggi non è più l'allenatore dellala 'curva Sud' in. A prescindere dall'appartenenza politica, il siluramento dello Special One lascia perplessi isi tra Camera e Senato. Non nasconde il suo dispiacere e la sua perplessità Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia

Le reazioni degli ex dirigenti della società giallorossa "Non so davvero che dire, sono basita. Ci sono rimasta così, ci devo ancora riflettere". ... (sbircialanotizia)

Giorni di grandi rivoluzioni in casa Roma, dove si guarda al futuro. Se la notizia dell'diè arrivata un po' a sorpresa, i giallorossi sono già da tempo alla ricerca di un nuovo direttore sportivo dopo l'addio di Tiago Pinto. I Friedkin hanno già avviato i primi contatti ...... ora è il momento che dicano quali sono i progetti per i prossimi anni", dice Paolo Cento, presidente del Roma club Montecitorio, dopo l'di. "In questi due anni e mezzoè ...L'esonero di José Mourinho, che da oggi non è più l'allenatore della Roma, spiazza la 'curva Sud' in Parlamento. A prescindere dall'appartenenza politica, il siluramento dello Special One lascia ...Con l'esonero di Josè Mourinho alla Roma e il possibile approdo di Antonio Conte a giugno, si fa largo un nome nuovo per la Juventus in caso ...