Mourinho | esonero spiazza il tifo in Parlamento | “Roma ci metta la faccia”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 16 gennaio 2024) Gasparri: "Non vorrei essere nei panni di chi ha preso questa decisione e di chi lo sostituirà" L'di José, che da oggi non è più l'allenatore dellala 'curva Sud' in. A prescindere dall'appartenenza politica, il siluramento dello Special One lascia perplessi isi tra Camera e Senato. Non nasconde