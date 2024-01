Mourinho esonerato | le mosse a sopresa di Friedkin | dall' annuncio dello Special One all' arrivo con aereo personale di Lukaku La storia

2024-01-16 11:32:49 Flash news da Tuttosport : José Mourinho non è più l’allenatore della Roma . Fatale l’ultima sconfitta arrivata per 3-1 a San ... (justcalcio)

Come un fulmine a ciel sereno, Josè Mourinho non è più l'allenatore della Roma. L'addio dello Special One alla squadra della Capitale era ... (ilmessaggero)

UFFICIALE – Mourinho esonerato : non è più l’allenatore della Roma José Mourinho non è più l’allenatore della Roma . Questa la nota UFFICIALE ... (forzazzurri)

A meno di soluzioni interne, al posto dista prendendo corpo nelle segrete stanze di Trigoria, da cui a fine mercato se ne andrà anche il dimissionario gm Tiago Pinto, l'idea di una ...La Roma haJosé. "L'AS Roma " si legge su X " annuncia che Josée i suoi collaboratori tecnici lasceranno il club con effetto immediato. Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova ...Josè Mourinho non è più l'allenatore della Roma. Ad annunciarlo il club giallorosso con un comunicato ufficiale: "L’AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club ...La Roma avrebbe contattato Antonio Conte, ex giocatore ed allenatore della Juventus, per affidargli la panchina dopo la separazione da Josè Mourinho: come riportato da ...