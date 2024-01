Mourinho esonerato | l' annuncio della Roma Dan e Ryan Friedkin | ?«Necessario un cambiamento immediato»

In un colpo di scena che ha scosso il mondo del calcio, l’AS Roma ha annunciato l’esonero di José Mourinho . Dopo due anni e mezzo alla guida della ... ()

UFFICIALE – Mourinho esonerato : non è più l’allenatore della Roma José Mourinho non è più l’allenatore della Roma . Questa la nota UFFICIALE ... (forzazzurri)

Mourinho esonerato - i tifosi sui social : «Una coltellata - ci mancherà molto». Michela Giraud : «Questa città rovina tutto»

Come un fulmine a ciel sereno, Josè Mourinho non è più l'allenatore della Roma. L'addio dello Special One alla squadra della Capitale era ... ()