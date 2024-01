Mourinho esonerato | il saluto su X | “Arrivederci Roma”

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Adnkronos) – “”. Con due parole e la foto dei festeggiamenti dopo la conquista della Conference League, con la coppa tra le mani, Josési congeda, via X, dal club giallorosso dopo l’esonero di questa mattina. “Non so davvero che dire, sono basita. Ci sono rimasta così, ci devo ancora riflettere”. Intanto è così che Rosella Sensi, ex presidente del club capitolino, commenta all’Adnkronos l’esonero del portoghese. “Un fulmine a ciel sereno. L’attaccamento della curva a Morinho è stato impagabile e sorprendente, e non credo che adesso, con il possibile arrivo di De Rossi, possiamo pensare di vincere il campionato…”, dice all’Adnkronos Ettore Viola, figlio del mai dimenticato presidente giallorosso Dino. “Personalmente e da tifoso ne avevo grande stima e considerazione, anche per i successi con il ...

Terremoto in casa Roma. Jose’ Mourinho è stato esonerato con effetto immediato dal club giallorosso che guidava dal maggio 2021. Fatali per il ... (sport.periodicodaily)

José Mourinho non è più l’allenatore dell’A.S. Roma . Lo ha annunciato la società con un post sui social network in cui ha fatto sapere che presto ... (open.online)

Era nell’aria ma stupisce il modo brusco, e adesso è ufficiale: Josè Mourinho è stato eso nera to e non è più l’allenatore della Roma . Fatale per il ... (velvetmag)

Dopo che Tiago Pinto ha annunciato le dimissioni eè stato, la Roma è senza nessuno che la guidi a livello tecnico - sportivo. E il club oggi, alla ripresa degli allenamenti, sarà ...Mou addioha pagato le brutte prestazioni di questo suo terzo anno in giallorosso. Brutto gioco , tanto nervosismo e scarsi risultati hanno spinto la dirigenza a questo cambio di rotta. Nono ...(Reuters) - L'AS Roma ha esonerato l'allenatore Jose Mourinho, ha comunicato la squadra di Serie A. I giallorossi sono noni in campionato dopo la sconfitta di domenica per 3-1 contro il Milan, e hanno ...I proprietari della Roma sono pragmatici, vedono che la squadra ha il terzo monte-ingaggi e non si spiegano come possa essere nona in classifica ...