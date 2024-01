Mourinho esonerato dalla Roma | “Serve un cambio immediato” Chi sarà il nuovo tecnico?

(Di martedì 16 gennaio 2024) Pubblicato il 16 Gennaio, 2024 Anche gli Special One piangono, o meglio, anche gli Special One possono essere esonerati.infatti è stato, una decisione che fa rumore nonostante i risultati tutt’altro che positivi della squadra giallorossa. Si riteneva improbabile infatti che Mou potesse esserea 5 mesiscadenza del suo contratto, invece il club ha optato per l’esonero, una sorta di delitto di “lesa maestà”. L’esonero dellain un comunicato “L’ASannuncia che Josée i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto” – così ha esordito il comunicato che ha messo fine al rapporto tra ilportoghese e la ...

Ora è ufficiale: la Roma ha licenziato, cacciato, scegliete voi il verbo più adatto, lo Special One, o quel che rimane dello Special One: José. Giusto Sbagliato La Roma andrà meglio o peggio senza il tecnico portoghese Giusto o ...L'AS Roma annuncia che José e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato. Lo scrive la Roma sul suo sito. era stato annunciato come sessantesimo allenatore nella storia della Roma nel maggio del 2021. Ha guidato la squadra alla conquista della Conference League a Tirana il 25 maggio del 2022 e ...La nota della società: "L'allenatore e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato". Dan e Ryan Friedkin: "Ringraziamo José a nome di tutti noi all'AS Roma per la passione e ...