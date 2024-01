Mourinho esonerato dalla Roma ma resta speciale

Leggi su panorama

(Di martedì 16 gennaio 2024) I maligni sottolineano che ormai JM, ex Special One, ci ha fatto l'abitudine. Quello dellaè il terzo esonero di fila, precedutorisoluzione consensuale con il Chelsea nel dicembre 2015. Poi Manchester United (2018), Tottenham (2021) e adesso i Friedkin che hanno preferito separarsi dal Vate portoghese piuttosto che convivere fino al termine della stagione e allo spirare naturale del contratto. "Era necessario un cambiamento immediato" hanno scritto nella nota di commiato, in mezzo a mille parole di ringraziamento. Un finale amaro per una grande storia d'amore che ha coinvolto completamente il popolo giallorosso e che ha prodotto in campo il ritorno a un trofeo europeo (Conference League 2022), una finale persa a i rigori con mille recriminazioni (Europa League 2023) e anche una serie di risultati non all'altezza in campionato fino al nono ...