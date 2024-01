Mourinho esonerato dalla Roma | l’addio allo Special One con l’arrivo di Friedkin

Dal “figliol prodigo” De Rossi al sogno proibito rappresentato da Antonio Conte , passando per Tudor, ecco i possibili sostituti dello Special One ... (ilgiornale)

José Mourinho non è più l'allenatore della Roma e la notizia divide il tifo giallorosso, scatenato tra social e radio. "Non mi riprenderò mai più da ... (247.libero)

C'è poi chi pensa già al futuro e in tanti, anche sotto il post di addio di, scrivono "ora portateci Conte". In realtà la proprietà, proprio in queste ore sta intensificando i contatti con ...Leggi anche Roma,: "Necessario un cambiamento immediato"dalla Roma, l'addio allo Special One con l'arrivo di FriedkinChe l’idillio fra la Roma e José Mourinho si fosse spento lo si sapeva da tempo, ma l’annuncio dell’esonero del tecnico ha comunque un po’ sropreso. Ecco il comunicato ufficiale: “L’AS Roma annuncia ...Terremoto in casa Roma: Josè Mourinho è stato esonerato. Fatale per il tecnico portoghese la sconfitta di San Siro contro il Milan. “L’AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici ...