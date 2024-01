Mourinho esonerato dalla Roma con effetto immediato

Roma , arriva il benservito per José Mourinho : lo ‘Special One’ ed i suoi collaboratori sono stati esonerati Come un fulmine a ciel sereno arriva la ... (cityrumors)

Il tecnico portoghese è statoanche da Tottenham, Manchester United e Chelsea: per lui è il quarto esonero consecutivo.è stato il sessantesimo allenatore nella storia del club. In ......l'esonero di Josée di tutto il suo staff. Sotto choc i tifosi: che la situazione fosse seria, visto anche l'arrivo di Dan Friedkin a Roma oggi, era chiaro. Ma che Mou fossecosì ...L’AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato. Mourinho era stato annunciato come sessantesimo allenatore nella storia della Roma nel ...José Mourinho è stato esonerato dalla Roma. Attraverso una nota ufficiale, il club giallorosso ha annunciato che il portoghese non è più l’allenatore. Lo Special One “e i suoi collaboratori tecnici ...