Mourinho esonerato dalla Roma «con effetto immediato» De Rossi sta per diventare il nuovo allenatore

Tra la Roma e José Mourinho non andava bene da un po’, il dialogo era poco e le frecciatine molte. Va sempre così quando le non vittorie sono ... ()

Terremoto in casa Roma. Jose’ Mourinho è stato esonerato con effetto immediato dal club giallorosso che guidava dal maggio 2021. Fatali per il ... ()

...il 14 febbraio dello scorso anno dopo tre sconfitte consecutive con la squadra al terzultimo posto a 24 punti. Anche in quel caso il presidente era americano: Joe Tacopina . Come, ...Anche stavolta il copione è stato rispettato: la Roma haJosé. Eppure questa volta qualcosa di diverso c'è, perché è stata la dirigenza romanista a cercare di salvare il salvabile, ...Mourinho esonerato. Lo ha annunciato l'As Roma con una nota sul sito. «L’AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con ...Jose' Mourinho non e' piu' l'allenatore della Roma e la notizia divide il tifo giallorosso, scatenato tra social e radio. "Non mi ...