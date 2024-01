Mourinho esonerato dalla Roma «con effetto immediato»

AGI - L' AS Roma ha annunciato su X che Josée i suoi collaboratori tecnici lasceranno il club con effetto immediato. 'Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della Prima Squadra saranno comunicati a breve', si legge nel ...La nota della società. Dan e Ryan Friedkin: "Ringraziamo José a nome di tutti noi all'AS Roma per la passione e per l'impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso" José. L'allenatore non è più il responsabile tecnico dell'As Roma . Ad annunciarlo sul suo sito web è la società giallorossa. "L'AS Roma - si legge nella nota - annuncia che José ...La nota della società: "L'allenatore e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato". Dan e Ryan Friedkin: "Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e ...I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno arrestato un 18enne della provincia di Napoli, gravemente indiziato del reato di estorsione in concorso in danno di una do ...