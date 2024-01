Mourinho aveva conquistato la pancia dei tifosi | un rapporto tossico ma simbiotico Sueddeutsche

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 16 gennaio 2024) Lacommenta l’esonerò di José. Lo Special One da questa mattina non è più l’allenatore della Roma. C’è chi si affanna a evidenziare le colpe del portoghese e chi invece si concentra sulle responsabilità di una dirigenza assente ma sempre informata sulle condizioni della squadra. Il quotidiano tedesco, forse perché da lontano si ha uno sguardo d’insieme più completo, più esaustivo, fa intendere che l’esonero è quasi tardivo. “Le scuse dell’allenatore erano diventate troppo ridondanti“. Per non parlare “del gioco della Roma privo di fantasia“. Ciò che stupisce di più della notizia è la rottura della simbiosi tra lo Special One e la tifoseria giallorossa. Non tutta, ma qualcuno iniziava a chiedere di più alla squadra allenata da: “Che simbiosi era. Unpo’, ...