Morto l’ex sindaco Nicola Di Donato | il cordoglio di Mastella | “Affrontò con dedizione il dramma del sisma del 1980”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi Benevento Clementee l’amministrazione comunale di Benevento esprimono profondoper la scomparsa diDi, giàdella città dal 12 novembre delal 25 febbraio del 1982. “E’ stata una personalità di rilievo tanto per il riconosciuto ed elevato spessore in campo giuridico-forense, quanto per le qualità politico-amministrative.cone ferma determinazione ildeldele i difficili momenti che seguirono quella tragica calamità. Domani renderemo omaggio alla sua memoria e alla sua importante esperienza istituzionale, esponendo a mezz’asta la bandiera del Comune”, è ...