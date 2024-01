Morte Pedretti | Matteo Mariotti contro Lucarelli | i social un pericolo

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 16 gennaio 2024), il giovane di Parma attaccato lo scorso 9 dicembre in Australia da uno squalo che gli ha staccato una gamba, è in cura all’ospedale Rizzoli di Bologna dove sta per provare la sua prima protesi.è rimasto colpito dalla tragedia di Giovanna, la titolare di una pizzeria nel lodigiano che si è tolta la vita dopo essere stata presa di mira da Selvaggiache l’ha accusata di aver falsificato una recensione sul suo ristorante. "Mi dispiace moltissimo per Giovanna, la sua storia mi ha toccato perché anche io sono andato vicino alla disperazione per tutto l’odio ricevuto sui. Avrei voluto parlarle prima, confrontarmi con lei, adesso è troppo tardi", racconta a La Repubblica.