Morte Giovanna Pedretti | gli hater e l’ansia di strappare attenzione

' I social siano usati per comunicare , non per insultare '. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani commenta così, a ' Quarta Repubblica ', la Morte ... (247.libero)

«L'accanirsi è pericoloso. Grazie cara 'signora' per aver massacrato per via mediatica la mia mamma . Cerchi pure la sua prossima vittima». Fiorina ... (ilmessaggero)

E sul suicidio diPedretti dice: "Si inserisce in un quadro più complesso" Non si placano le polemiche sulladella ristoratrice di Lodi ,Pedretti, trovata senza vita nel ...Pedretti non può essersi inventata la recensione, la pizzeria non aveva bisogno di pubblicità, la colpa della suaè da cercarsi nei giornalisti e nei social che l'hanno attaccata e che ...Dopo la vicenda della morte di Giovanna Pedretti a seguito della polemica social sulla presunta falsa recensione sulla sua pizzeria nel Lodigiano, Selvaggia ...Molte le incertezze sul caso della ristoratrice: suicidio dovuto a shitstorm, coincidenze o sospetti di omicidio