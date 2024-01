Morte di Giovanna Pedretti | la procura di Lodi indaga per istigazione al suicidio

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ladiintende chiarire se la valanga di commenti social possano aver in qualche modo influito sul presuntodella ristoratrice di origine bergamasca, 59 anni, trovata morta domenica pomeriggio nel fiume Lambro a Sant’Angelogiano, dove abitava con il marito Aniello D’Avino detto Nello e la figlia Fiorina. Insieme a loro la donna gestiva la pizzeria “Le Vignole”, e nei giorni scorsi era divenuta famosa per la replica seccata a una recensione di un presunto cliente che si lamentava della presenza di gay e disabili nel locale. In attesa degli esiti dell’autopsia che dovranno chiarire se sia effettivamente trattato di un gesto volontario, i magistratigianino già peral ...

«L'accanirsi è pericoloso. Grazie cara 'signora' per aver massacrato per via mediatica la mia mamma . Cerchi pure la sua prossima vittima». Fiorina ... (ilmessaggero)

Matteo Salvini, parlando delladiPedretti, ha commentato: Notizia sconvolgente. Una commossa preghiera pere un pensiero affettuoso ai suoi cari. Davvero una (presunta) ...... lasciando per un po' X" (l'ex Twitter) i polemica con chi la accusa di avere sospettato (con l'aiuto de suo compagno chef) che il post diPedretti, la proprietaria della pizzeria di Lodi, ...In merito alla morte di Giovanna Pedretti la Procura sta conducendo un'indagine per istigazione al suicidio, al vaglio anche la recensione online ...La figlia, il marito e la madre della ristoratrice di Sant’Angelo Lodigiano si sentono sotto assedio dei cronisti che li attendono in strada per fare domande. L’ipotesi è di istigazione al suicidio, m ...