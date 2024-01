Morta sulla ciclabile a Milano | indagato l’assessore Granelli

(Di martedì 16 gennaio 2024) Iscritto nel registro degli indagati l'assessore alla sicurezza, ex assessore alla mobilità del comune di. Con lui indagati per omicidio colposo altri due dirigenti del comune di

Forse non ha retto alla valanga di odio via social, alle insinuazioni di una indignazione post iccia fatta solo per pubblicizzare il suo locale. ... (ilmessaggero)

Una persona èe un'altra è un'altra è rimasta ferita in un incidente stradalestatale 655 che collega Foggia a Candela, all'altezza di Ascoli Satriano. Nell'incidente si sono scontrati un camion e un'...Nell'articolo intitolato 'la polemicafalsa recensione porta il proprietario di un ristorante ... titolare della pizzera ' La Vignola ' di Sant' Angelo Lodigiano, trovatanella serata di ..."Purtroppo l'avvio dei lavori in Senato per l'esame della proposta di legge sull'Autonomia differenziata segna un'ulteriore avvicinamento verso l'approvazione di una riforma che io ho considerato sin ...L'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli, ex assessore alla Mobilità, è stato formalmente iscritto nel registro degli indagati dai pm milanesi per omicidio colposo in relazione ...