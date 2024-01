Morta per shock anafilattico dopo aver mangiato un tiramisù | interdetta l’azienda produttrice

Leggi su tpi

(Di martedì 16 gennaio 2024) Eraperunindicato come vegano. A poco meno di un anno dalla tragedia costata la vita alla 21enne Anna Bellisario il gip ha disposto l’interdizione per i titolari del laboratorio che produceva il “Tiramisun Mascherpa”. I fatti risalgono al 26 gennaio 2023 quando la 21enne, fortemente allergica ai latticini, avevain un locale vegano di Milano. Prima di ordinare il vasetto diaveva chiesto se contenesse latticini, controllando anche l’etichetta.un cucchiaino si era però sentita male e pocoera svenuta, finendo poi in coma. Fu portata al San Raffaele, dove morì cinque giorni ...