Monza | Pd nella bufera | consigliera neomamma si dimette Non le è consentito seguire le sedute da remoto

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 16 gennaio 2024) La figuraccia c’è tutta. E anche la sensazione che, città guidata dal dem Paolo Pilotto, non sia una città per donne e soprattutto per mamme. Eppure dovrebbe essere la città dove le donne secondo una classifica 2022 sulla qualità della vita del Sole 24 ore vivrebbero meglio. Francesca Dell’Aquila accusa il gruppo Pd al Comune Non è così. E’ accaduto infatti che lacomunale del Pd Francesca Dell’Aquila, che ha avuto una bambina a settembre, accusi giunta e amministratori denunciando di essere stata costretta arsi. Motivo? Impossibile partecipare alledi consiglio comunale da. Colpa del regolamento e della tecnologia obsoleta. E anche del Pd che non ha fatto nulla per risolvere il problema. Il racconto delladimissionaria Francesca ...