Montalto | al via i lavori di manutenzione di Strada Litoranea

(Di martedì 16 gennaio 2024), 16 gennaio 2024- L’amministrazione comunale informa che è stato aperto il cantiere per il rifacimento del mantole di, dall’intersezione con via del Fornello verso via Tre Cancelli aMarina. “Un’opera – spiega il sindaco Emanuela Socciarelli – che andrà a riqualificare unafortemente compromessa negli anni, di importante rilevanza in quanto è una delle strade principali di accesso al lido, come quella da poco” “Questo intervento – aggiunge il sindaco – si collega in un’ottica di programmazione di riqualificazione della marina, che interessa non solo le strade ma anche luoghi di aggregazione sociale e di intrattenimento. È infatti in cantiere – conclude Socciarelli – anche il rifacimento didella Roccaccia a Pescia ...

Dalle carte cheemergono, i pizzini trovati a casa, le lettere inviate alle sorelle, le ... Sono le parole del gip Alfredo, in una delle ordinanze di custodia cautelare dei complici di ...... 4 posti complessivi nelle fattorie sociali di Nepi, Viterbo edi Castro, 1 posto nel ... Per maggiori informazioni siamo a disposizione anche ai numeri 379.1594353 e 0775.835037 omail: ...MASSERANO – Cinghiale investito a Masserano ieri, lunedì 15 gennaio e una Bmw ha riportato notevoli danni Al voalnte un uomo di 49 anni di Montalto Dora. A seguito dell’urto l’animale è scappato via.“Tengo in chiaro che io non so niente di Firenze, poi quello che dicono i collaboratori se la vedono loro, io non so niente anche perché non c’è mai stata in una mia condanna nessun riscontro oggettiv ...