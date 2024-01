Mongolia | autobus di produzione cinese circoleranno nella capitale

(Di martedì 16 gennaio 2024) Pechino, 16 gen – (Xinhua) – Ottantacinquefabbricati dal produttoreYutong sono arrivati a Ulan Bator e stanno per essere messi in funzione, ha dichiarato venerdi’ il governo municipale dellamongola. Agenzia Xinhua

