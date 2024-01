Mongolfiera perde quota e si schianta al suolo | “E’ successo qualcosa di catastrofico” Quattro morti e un ferito grave

(Di martedì 16 gennaio 2024)persone sono morte ed una è rimastamente ferita a causa di un incidente in. La tragedia si è verificata ad Eloy, una cittadina in Arizona, poco prima delle 8 del mattino di domenica scorsa, come riportato da KSAZ-TV di Phoenix. La dinamica che ha portato al drammatico epilogo è ancora da definire. Sul luogo dell’incidente sta lavorando la polizia per cercare di capire le cause che hanno portato il mezzo volante arsi al. A bordo, oltre alle vittime ed al conducente, c’erano 8 paracadutisti che, poco prima del violento impatto, si sarebbero lanciati, mettendosi in salvo. “I paracadutisti sono stati in grado di uscire dal pallone senza incidenti e completare il loro allenamento di paracadutismo: è stato allora che è...

... tra t our agricoli , un importante patrimonio culturale e un volo in, per ammirare ... Qui ci sinella bellezza del suo centro storico, gioiello di architettura medievale, dove non ...... tra t our agricoli , un importante patrimonio culturale e un volo in, per ammirare ... Qui ci sinella bellezza del suo centro storico, gioiello di architettura medievale, dove non ...