Molte auto Euro 4 sono meno inquinanti delle auto «green» Traballano i dogmi della Ue

(Di martedì 16 gennaio 2024) La ricerca demolisce le fondamentatransizione verde Velocità troppo basse non garantiscono tagli alle emissioniIl 26%vetture4 consumadi una macchina censita come6. Il racconto alla basenormative di Bruxelles, mirate a mettere a riposo milioni diitaliane (e non solo) , non sta in piedi. Tanto più che, a livello meramente teorico e logistico, oggi il 30% del parcopotrebbe essere sostituito da vetture elettriche. Se però si aggiunge la variabile economica e si vuole evitare di abbattere il modello di proprietà individuale dell’(e quindi causare la totale trasformazionesocietà) si arriva a una quota intorno al ...

In attesa dei dati finanziari, Tesla chiude un ottimo 2023 per ciò che riguarda produzione e consegna di vetture. La crescita rispetto al 2022 è a ... (dday)

... nello spezzino, nel 2023 sono state oltre 70 le denunce epotrebbero non essere state ... Spesso sono le telecamere della zona dove avvengono i colpi a fornire indicazioni sue persone che ...... avrebbe frenato in tempo e avrebbe scongiurato lo scontro, in cui alla fine,persone sono rimaste ferite, seppur lievemente. Ciro Immobile, scontro con un tram a Roma: l'distrutta del ...Sixt e Stellantis siglano un nuovo accordo per 250.000 veicoli, attraverso tutti i segmenti e tutti i marchi gestiti ...Le auto elettriche potrebbero contribuire a ridurre le tariffe elettriche migliorando l'utilizzo dell'infrastruttura di rete, secondo tre recenti studi riassunti dal Consiglio Americano per un'Economi ...