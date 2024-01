Molfetta | auto ribaltata e incendiata a Capodanno | arrestati cinque giovani per «pubblica intimidazione» – Il video

(Di martedì 16 gennaio 2024) A, nel Barese, sono stati individuati edai carabinieritra i 22 e i 26 anni che la notte di, ribaltarono un’in piazza Vittorio Emanuele e la riempirono di botti e petardi. L’azione fu ripresa in unpoi diventato virale, ripreso anche dai telegiornali. Le immagini mostravano un gruppo di ragazzi sistemare i petardi nel vano motore della vettura, per poi allontanarsi prima delle esplosioni. L’episodio creò numerosi disagi nella piazza, con la fuoriuscita dell’olio dal motore. L’ipotesi di reato, maturata nell’ambito delle indagini della Procura di Trani, è di «con uso di ordigni e materiale esplodente», introdotto al 412 bis del Codice penale dal recente ...

