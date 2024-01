Mistero Taiwan | c’è da preoccuparsi?

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 16 gennaio 2024) La tragedia russo-ucraina ci ha mostrato che la guerra non è un fenomeno poi così inattuale. I fatti del 7 ottobre scorso in Israele lo hanno confermato. Una brutalità novecentesca aleggia sul mondo “libero”. Le guerre d’invasione divengono un’inquietante possibilità. Qualcosa che avevamo rimosso, rifiutato. Il cristallo dell’equilibrio si incrina sempre di più e i mastini infernali latrano per invadere nuovamente il mondo. Molti si chiedono se il colpo di martello definitivo cadrà su. Certo, se c’è una cosa che i cinesi non sanno fare è proprio la guerra. Grandi scopritori di meraviglie della tecnica, il combattimento non è cosa loro. Sono sempre stati invasi e colonizzati da tutti: mongoli, inglesi, russi, giapponesi. L’esercito cinese, pur contando su grandi numeri, ha piedi d’argilla esattamente come il Paese che difende. La tecnologia militare è ancora ...