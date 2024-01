Missili iraniani su Siria e Iraq | «Colpito il quartier generale del Mossad» Ma Baghdad non ci sta | «Violata la nostra sovranità | intervenga l’Onu» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 16 gennaio 2024) Si allarga e si complica ulteriormente il ciclo della violenza in Medio Oriente, a oltre tre mesi di distanza dagli attacchi di Hamas a Israele del 7 ottobre. Nella tarda serata di ieri, lunedì 15 gennaio, le forze iraniane hanno compiuto, e poi rivendicato, una serie di attacchi inediti ine in. Qui ibalistici di Teheran hannoalcuni obiettivi nella capitale del Kurdistan, Erbil, che si trova nel nord-est del Paese, a poche decine di chilometri dal confine con l’Iran. Secondo le Guardie rivoluzionarie, obiettivo dell’attacco sarebbe stato il «» dello spionaggio del, i servizi segreti israeliani, nella regione. Nessun commento in proposito è arrivato sin qui da Israele, e la versione dei pasdaran, che sostengono così ...