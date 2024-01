Misericordia Benevento | al via il 46° Corso di Primo Soccorso Sanitario BLS

Dei malviventi sono penetrati nella sede delladial rione Ferrovia ed hanno forzato i distributori di bevande e snack presenti all'interno, rubando non soltanto il cibo ma anche i soldi contenuti nella cassetta interna. L'...Dei malviventi sono penetrati nella sede delladial rione Ferrovia ed hanno forzato i distributori di bevande e snack presenti all'interno, rubando non soltanto il cibo ma anche i soldi contenuti nella cassetta interna. L'...Sono aperte le iscrizioni per il 46° Corso di Primo Soccorso Sanitario BLS, indetto ed organizzato dalla Misericordia di Benevento. Molteplici ed interessanti gli argomenti che saranno ...Prima mercoledì e poi domenica. Nel mirino dei malviventi la sede della Misericordia di Benevento in via Vittorio Veneto, con effrazione infissi e poi di una macchinetta erogatrice snack e bevande, ...