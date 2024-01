Miliardari? Non basta Fra dieci anni ci sarà il primo trilionario della storia

Leggi su tpi

(Di martedì 16 gennaio 2024) “Sembra di vivere in un film distopico, di trovarci agli albori di un decennio di grandi divari, con miliardi di persone a sopportare il peso di epidemie, inflazione, guerre, e una manciata di super-ricchi che moltiplicano le proprie fortune a ritmi parossistici”. Lo ha detto Amitabh Behar, direttore esecutivo di Oxfam, commentando i risultati del recente rapporto elaborato dall’ong sul tema disuguaglianze, un documento che già dal titolo – Il potere al servizio di pochi – lascia intuire la gravitàsituazione. “Siamo davanti a un bivio: tra un’era di incontrollata supremazia oligarchica o un’era in cui il potere pubblico riacquista centralità promuovendo società più eque e coese ed un’economia più giusta ed inclusiva”, scrive Oxfam. Il rapporto contiene un lungo elenco di dati sulle disuguaglianze in aumento nel mondo e in Italia. Ad esempio, negli ultimi tre ...