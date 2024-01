Milano | violenza sessuale di gruppo in locale | condannato a 3 anni e 7 mesi

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 16 gennaio 2024), 16 gen. (Adnkronos) – Il gup diSofia Fioretta ha, con rito abbreviato, un 23enne a 3e 7di carcere perdie ha rinviato gli altri due indagati, che hanno scelto il rito ordinario, a processo – prima udienza fissata per il prossimo 9 aprile – davanti ai giudici della quinta sezione penale. Il giovane è stato assolto dall’accusa di revenge porn e uso indebito di carta di credito – i tre avrebbero sottratto alla ragazza 48 euro per farle pagare l’alcol consumato – per assenza di dolo. Stabilita una provvisionale di 10mila euro a favore della vittima. Secondo quanto ricostruito dalla procura, titolare dell’inchiesta è la pm Alessia Menegazzo, la vittima, una manager di 31, ...