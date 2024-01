Milano | questore sospende licenza a circolo Cinisello Balsamo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024), 16 gen. (Adnkronos) - IldiGiuseppe Petronzi ha decretato la sospensione per 15 giorni delladi unprivato sito in via Monfalcone, a. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del commissariatohanno notificato la sospensione al titolare dell'attività in quanto, da maggio dello scorso anno a oggi, gli agenti sono intervenuti più volte per liti e risse che hanno coinvolto avventori e il proprietario stesso. In particolare, a maggio 2023 due ragazzi sono stati trasportati in ospedale con ferite alla testa e poi dimessi con 5 e 10 giorni di prognosi; a novembre due avventori ubriachi hanno avuto una violenta lite con il buttafuori finita con il trasporto in ospedale di ...