Milano | incontro tra procuratore e assessore su temi urbanistica

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024), 16 gen. (Adnkronos) - IldiMarcello Viola ha incontrato l'alla Rigenerazione urbana del Comune diGiancarlo Tancredi per fare il punto su alcunigenerali che riguardano l', alla luce di alcune inchieste su presunti abusi - come il nuovo palazzo di piazza Aspromonte - che hanno interessato la procura. All', durato circa un'ora, ha preso parte anche l'aggiunta Tiziana Siciliano che guida il dipartimento che si occupa anche di tutela dell'edilizia. "E' stato unmolto cordiale, ci siamo confrontati sugenerali" le parole riferite dall', accompagnato dal comandante della Polizia locale Marco Ciacci, ai cronisti ...