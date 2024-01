Milan | Vincent Ibrahimovic in gol sotto gli occhi del padre

Fabio Cannavaro , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla lotta Scudetto in Serie A, citando anche il Milan (pianetamilan)

...l'unità del. A completamento poi del fine settimana di segno positivo c'è anche la news sulla famiglia Ibrahimovic. Già perché Zlatan ha assistito in diretta al primo gol di suo figlio, ...Ibrahimovic in gol davanti a Zlatan . Maximilian convocato da Abate . Le pressioni su. La frase di Ibra padre .Ibrahimovic in gol davanti a Zlatan., ...L’ex allenatore Arrigo Sacchi elogia la prestazione che i rossoneri hanno realizzato contro i giallorossi. Arrigo Sacchi alla Gazzetta dello Sport analizza il 3-1 con cui il Milan ha battuto la Roma: ...È stato un fine settimana emozionante per Zlatan Ibrahimovic, che domenica sera non solo ha visto il Milan vincere contro la Roma a San Siro, ma ha anche visto suo figlio Vincent segnare il primo gol ...