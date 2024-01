Milan | Trevisani attacca Avanza Buongiorno? De Ketelaere brilla e Adani…

Riccardo Trevisani , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai fischi nei confronti di Rafael Leao in Milan-Sassuolo (pianetamilan)

... Ivan Zazzaroni, lo storico giornalista pro -, Carlo Pellegatti e l'opinionista di Mediaset Riccardo. 'Pioli non è trattato né bene né male, è trattato all'italiana, noi siamo così - ......Pelegatti (), Raffaele Auriemma e Valter De Maggio (Napoli), Massimo Zampini, avvocato e opinionista (Juventus). In studio: Sandro Sabatini, Franco Ordine, Ivan Zazzaroni, Riccardo, ai ...La Juventus, tramite il suo profilo X ufficiale, ha scelto come 'Goal of the day' la rete di Cristiano Ronaldo del match di Supercoppa Italiana contro il Milan del 16 gennaio 2019 che ...L'ex allenatore Arrigo Sacchi ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del Milan e della continua lotta scudetto tra Juventus e ...