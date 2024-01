Milan | Sportiello rientra in gruppo | Florenzi ancora a parte

Ultime dall’infermeria anche per Marco Sportiello : il portiere del Milan dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo dopo la partita di Empoli... (calciomercato)

Molti gli infortunati in casa Milan , in ogni reparto. Oggi contro il Sassuolo non recupera Yunus Musah che è fermo da dopo la trasferta... (calciomercato)

Le prime buone notizie di giornata per Stefano Pioli e per il Milan arrivano dall'infermeria di Milan ello che comincia lentamente a svuotarsi.... (calciomercato)

Ilanti - Roma In vista della partita contro la Roma di questa sera, Pioli rispolvererà la ...Noah Okafor in avanti mentre non saranno del match né Alessandro Florenzi né Marco, i cui ......il Monza ilritrova Okafor: l'attaccante svizzero è tornato ad allenarsi in gruppo e risulta dunque recuperato per il big match con la Roma di domenica 14 gennaio. Recuperati anchee ...Il Milan ha ripreso oggi gli allenamenti a Milanello. Nessuna novità da segnalare: le uniche note riguardano il rientro in gruppo di Marco Sportiello e il lavoro personalizzato che sta ancora oggi ...Lo stadio “Giuseppe Meazza” sarà teatro domenica 14 gennaio alle ore 20:45 del big match della ventesima giornata di Serie A tra Milan e Roma.