Milan | solo Juventus e Frosinone meglio della squadra di Pioli Il dato

Leggi su dailymilan

(Di martedì 16 gennaio 2024), fin qui in goal sono andati 12 giocatori diversi in campionato.hanno fatto: ilUndominante e convincente ha ottenuto una bella vittoria contro la Roma nell’ultima giornata di Serie A. Un successo, il terzo consecutivo in campionato, che ha regalato anche la gioiaprima rete in rossonero di Yacine Adli. Il centrocampista francese ha aperto le danze nel 3-1 rifilato ai giallorossi di Josè Mourinho e, grazie alla sua realizzazione, ha permesso aldi aggiornare unprezioso. Con la prima rete dell’ex Bordeaux, infatti, ilrelativo ai marcatori delin campionato è salito a 12. Come riportato da Opta Facts, in ...