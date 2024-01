Milan | rimonta Scudetto possibile? I precedenti dicono che …

Il Milan Under 15 conquista il derby di categoria: Inter sconfitta in rimonta per 2-1. La gioia sui social (pianetamilan)

Stefano Pioli è stato chiaro, per non dire chiarissimo, al termine di Milan - Roma: "Lotta Scudetto ? No, toglieteci: la nostra corsa è solo su noi ... (247.libero)

Arrigo Sacchi , ex allenatore del Milan, non crede che i rossoneri di Stefano Pioli possano rientrare in corsa per il titolo. Le sue parole (pianetamilan)

Poi il Cagliari ha battuto 2 - 1 inil Bologna. Pareggio per 2 - 2 tra Fiorentina e Udinese mentre in serata ilha vinto 3 - 1 contro la Roma a San Siro. Domani l'ultima partita in ...... il debutto con pareggio contro ile la storica impresa salvezza al termine della stagione. ... ha scelto Nicola come profilo dal quale ripartire per costruire un'altrasportiva. 'Resterò ...Dopo il bel successo nei quarti di finale di Coppa Italia contro l'Inter per 1-0 ed il pareggio per 1-1 contro il Milan nello scontro diretto di alta classifica dell'ultimo turno ...Tuttosport ha fatto il punto sul mercato dell'Inter: "Piotr Zielinski si prepara a vivere gli ultimi mesi da giocatore del Napoli, prima del trasferimento estivo all'Inter. Il club nerazzurro ha ormai ...