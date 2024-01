Milan | Pulisic | “Musah è un ragazzo incredibile Se non capisco qualcosa …”

Un futuro lontano negli Stati Uniti, ma un presente in Italia focalizzato sulla lotta scudetto. Christiansta vivendo un'ottima prima stagione con iled è stato premiato anche con il titolo di MVP di dicembre della Serie A, protagonista del ruolino di marcia di 5 vittorie, 1 pareggio e 1 ...Le parole di Christian, nuovo esterno del, sulla lotta scudetto in Serie A. Tutti i dettagli Christianha parlato delin un'intervista a The Athletic. ...Il milan è pronto a lanciare l'assalto al difensore del Torino Alessandro Buongiorno. Lo riferisce il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio: "Il Milan ha deciso di ...Alessandro Buongiorno è il vero grande obiettivo del Milan e nei prossimi giorni, forse già in settimana, farà una prima offerta ...