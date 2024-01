Milan | c’è ancora speranza per lo scudetto | parola di Inzaghi

Leggi su dailymilan

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ilpuòsperare nello: secondo l’allenatore dell’Inter Simonei rossoneri sonoin corsa Dopo venti giornate di Serie A ilsi trova a quota 42 punti in classifica, 9 in meno dell’Inter capolista. Il cammino dei rossoneri tra infortuni e prestazioni al di sotto delle aspettative è stato deludente e per questo secondo molti sperare nelloè diventato particolarmente difficile. Intervenuto a margine delle premiazioni per i FIFA The Best Awards, l’allenatore dell’Inter Simoneha però datoai tifosi del. Secondo l’allenatore nerazzurro, infatti, ilpuòsperare nello: Abbiamo fatto ...