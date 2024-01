Milan | Buongiorno ha detto sì | la chiave è Colombo In serata la cena con l'agente

Sono ore di riflessione per Alessandro, oggetto del desiderio delnella sessione invernale di mercato. I rossoneri spingono per assicurarsi subito il difensore 24enne, un fattore in stagione col Torino , e metterlo a ...Siviglia si fa avanti per Kean, voci su Mourinho al NewcastleIl difensore, poi, ha in programma una cena a Milano con il proprio procuratore per capire come muoversi. In estate, infatti, Buongiorno aveva già rifiutato l'Atalanta. L'agente, quindi, vorrà capire ...Calciomercato Milan, si insiste per Buongiorno: pronta l’alternativa se dovesse saltare l’affare con il Torino per il centrale L’obiettivo numero uno del calciomercato Milan per gennaio è Alessandro ...